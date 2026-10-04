Астраханский «Волгарь» сыграл шестую ничью подряд

Астраханский «Волгарь» в десятом туре первенства России среди команд второй лиги дивизиона А (группа «Золото») сыграл вничью с владивостокским «Динамо». Для команды Игоря Колыванова это шестой ничейный результат подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ / Коммерсантъ Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ / Коммерсантъ

Матч состоялся во Владивостоке. Первый тайм завершился без голов. Во втором тайме игра оживилась. Ближе к концу матча волжане получили реальный шанс при розыгрыше свободного в штрафной, но Михаил Стрельник не попал в ворота. В компенсированное время Артём Воропаев промахнулся из выгодной позиции, а Данил Пелих упустил возможность забить.

«Волгарь» остается на последнем месте в группе «Золото». Вероятность выхода в «серебряную» группу снижается.

Нина Шевченко