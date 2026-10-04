«Краслесинвест» обязали провести лесовосстановление на 4,5 га в Красноярском крае

Арбитражный суд Красноярского края обязал АО «Краслесинвест» провести лесовосстановление на участке площадью 4,5 га в Хребтовском лесничестве. На выполнение работ компании отведено девять месяцев, хотя региональный минприроды в иске требовал уложиться в три.

Обязанность по восстановлению леса является частью договора аренды, заключенного сторонами в марте 2023 года. Компания получила участок во временное пользование для заготовки древесины, обязавшись проводить санитарно-оздоровительные мероприятия и уход за лесом. Исковое заявление от министерства было подано в июне, решение вынесено 2 октября.

Параллельно с этим сегодня суд рассматривает еще один иск к «Краслесинвесту» от министерства экологии края на сумму около 152 млн руб. Ведомство требует взыскать ущерб за загрязнение почвы отходами лесопиления (опилки, кора, щепа) в Богучанском районе. Проверка выявила незаконное размещение отходов на площади свыше 213 тыс. кв. м.

«Краслесинвест» реализует в Богучанском районе инвестпроект с 2008 года. Изначально концепция стоимостью 150 млрд руб. предполагала создание полного цикла переработки (пиломатериалы, пеллеты, целлюлоза) в обмен на расчетную лесосеку в 3,2 млн куб. м в год. Фактически были запущены только лесопиление — в 2016 году и цех пеллет — в 2019 году, целлюлозный завод так и не введен.

В мае 2026 года ВЭБ.РФ стал единственным акционером компании (51%), выкупив долю «Роквелл Капитал» на фоне возникших препятствий для реализации проекта.

Лолита Белова