Российскому супертяжеловесу нашли соперника потяжелее

Один из главных нокаутеров среди супертяжеловесов в смешанных единоборствах (MMA) Сергей Павлович получил шанс вплотную приблизиться к чемпионскому поединку UFC, основного промоушена в этом виде. Для этого ему, правда, надо будет справиться в декабре с его настоящей суперзвездой — Алексом Перейрой. Бразилец в прошлом году после победы в матче-реванше над еще одним россиянином — Магомедом Анкалаевым — перешел из полутяжелой (до 93 кг) в супертяжелую категорию, но дебютировал в ней неудачно — поражением от француза Сириля Гана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Павлович (на фото) в случае победы над Алексом Перейрой с большой долей вероятности получит шанс сразиться за титул чемпиона

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters Сергей Павлович (на фото) в случае победы над Алексом Перейрой с большой долей вероятности получит шанс сразиться за титул чемпиона

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Главный в смешанных единоборствах промоушен UFC объявил о том, что в рамках его турнира, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе, пройдет бой в супертяжелом весе. В нем россиянин Сергей Павлович встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Матч будет пятираундовым. Такая — максимальная — дистанция означает его исключительно высокий статус. Впрочем, о том, что его победитель вплотную подберется к бою уже чемпионскому, нетрудно было догадаться и без этой детали, зная только биографии соперников.

Сергей Павлович три года назад уже находился рядышком с титулом, заработав репутацию одного из самых ярких персонажей среди супертяжеловесов MMA. Россиянина, одерживавшего победу за победой над сильными оппонентами вроде Деррика Льюиса, Тая Туивасы или Кертиса Блейдса, выделял прежде всего удивительный панчерский дар. Шесть поединков подряд благодаря ему он завершил нокаутами в стартовом раунде.

Однако трансформировать этот талант в престижный пояс Павловичу так и не удалось.

В ноябре 2023 года он дрался с британцем Томом Аспинэллом за звание так называемого временного чемпиона UFC и сам оказался в нокауте в первом раунде. А вслед за этим Павлович потерпел — уже по очкам — поражение и от успешно «перезагрузившего» карьеру после ряда неудач соотечественника Александра Волкова, очутившись, казалось, в хвосте очереди из основных претендентов на титул.

В авангард ее он выбрался, справившись с тремя подряд довольно классными противниками. Причем двоих — Жаирзиньо Розенстрейка и Вальдо Кортеса-Акосту — Павлович одолел в непривычной для его поклонников манере, демонстрируя сдержанность и аккуратность. Третьего — Таллисона Тейшейру — он, правда, в мае этого года, как в прежние времена, уничтожил быстро, за 40 сек.

Сергею Павловичу в Лас-Вегасе предстоит иметь дело с настоящей суперзвездой MMA. Этот ранг Алекс Перейра заслужил в предыдущей — полутяжелой — категории, в которой выступал долго, показывая себя чрезвычайно эффектным и разносторонним бойцом. Венцом карьеры бразильца в ней было прошлогоднее противостояние с мощным российским бойцом Магомедом Анкалаевым. В марте Перейра неожиданно уступил ему, в октябре добился убедительного реванша менее чем за полторы минуты.

После этого Алекс Перейра отправился покорять следующую категорию. Однако его дебют в ней вышел неудачным. Перейра стал участником очень престижного турнира — того, что в июле UFC устроил на территории Белого дома. В его рамках он дрался с французом Сирилем Ганом за звание временного чемпиона.

Перейра котировался выше, но во втором раунде нарвался на серию ударов от Гана, после которой рефери Херб Дин был вынужден матч остановить.

Впрочем, как раз Дина Перейра в своей осечке и винил. Он утверждал, что тот позволил Гану безнаказанно нанести несколько запрещенных ударов локтями и по затылку, которые и сыграли для бразильца роковую роль.

Между тем Сириль Ган уже превратился из временного чемпиона в полноценного. Это произошло, когда в середине сентября Том Аспинэлл, владелец титула, добровольно освободил его из-за серьезного повреждения глаза, мешающего возобновить карьеру.

Сергей Павлович — не единственный россиянин, которому в ближайшей перспективе светит чемпионский бой. Другим является Александр Волков. Многие эксперты, учитывая его свежие достижения, были уверены, что именно в поединке против Волкова Сириль Ган должен будет защищать только что приобретенный пояс. Однако UFC назначил французу в соперники стремительно взлетевшего вверх в иерархии промоушена американца Джоша Хокита. Волков же 24 октября встретится с еще одним российским бойцом — Ризваном Куниевым.

Алексей Доспехов