ОПЕК+ сохранила неизменным план по добыче нефти в ноябре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сохранение лимитов означает, что после сентябрьского увеличения ОПЕК+ не добавляет к планируемому предложению нефти новый объем добычи в ноябре. В августе семь стран, включая Россию, согласовали повышение предельного уровня добычи на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки; этот шаг назывался последним этапом отказа от добровольного ограничения в 1,65 млн баррелей в сутки.

Дальнейшая настройка добычи зависит от оценки спроса после окончания высокого сезона: по оценке аналитика «Эйлер», в последующие периоды ОПЕК+ будет ориентироваться на его рост. Поэтому ежемесячный пересмотр сохраняет возможность принимать следующие решения с учетом изменения спроса, а не заранее фиксировать единый уровень добычи на более длительный срок.