ОПЕК+ сохранила неизменным план по добыче нефти в ноябре
Семь стран ОПЕК+, участвующих в добровольном сокращении добычи нефти, решили не менять действующие лимиты на ноябрь 2026 года.
Квоты — как и в сентябре и октябре составят:
- для России — 9,949 млн б/с;
- Саудовской Аравии — 10,478 млн б/с;
- Ирака — 4,431 млн б/с;
- Кувейта — 2,676 млн б/с;
- Казахстана — 1,628 млн б/с;
- Алжира — 1,007 млн б/с;
- Омана — 841 тыс. б/с.
Участники соглашения подтвердили намерение продолжать ежемесячные консультации для оценки ситуации на нефтяном рынке. Ближайшая рабочая сессия запланирована на 1 ноября.
Сохранение лимитов означает, что после сентябрьского увеличения ОПЕК+ не добавляет к планируемому предложению нефти новый объем добычи в ноябре. В августе семь стран, включая Россию, согласовали повышение предельного уровня добычи на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки; этот шаг назывался последним этапом отказа от добровольного ограничения в 1,65 млн баррелей в сутки.
Дальнейшая настройка добычи зависит от оценки спроса после окончания высокого сезона: по оценке аналитика «Эйлер», в последующие периоды ОПЕК+ будет ориентироваться на его рост. Поэтому ежемесячный пересмотр сохраняет возможность принимать следующие решения с учетом изменения спроса, а не заранее фиксировать единый уровень добычи на более длительный срок.