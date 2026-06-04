Долевое страхование обретает состоятельность

Долевое страхование жизни, запущенное в 2025 году, выходит на новый этап развития с персональными решениями. Компания «Сбербанк страхование жизни» сформировала первые закрытые ПИФы, в которые будут инвестировать клиенты в рамках таких полисов. За счет более широкой инвестиционной декларации фондов новый продукт позволяет решать задачи долгосрочного планирования капитала, однако доступен преимущественно состоятельным инвесторам с капиталом в несколько сотен миллионов рублей. В связи с этим немногие участники рынка готовы предложить аналогичные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Компания «Сбербанк страхование жизни» завершила формирования пяти закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые будут доступны клиентам в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ). Срок действия договора доверительного управления (ДУ) фондами ограничен пятью с половиной годами, при этом сами полисы ДСЖ будут доступны лишь квалифицированным инвесторам. «Учитывая сильную экспертизу "Сбербанк страхования жизни" в сфере ценных бумаг, мы приняли решение стартовать именно с ценнобумажных фондов»,— отметил директор по инвестициям страховой компании Александр Тихомиров.

Сегмент долевого страхования жизни появился в начале прошлого года (см. “Ъ” от 9 января 2025 года). Договор ДСЖ сочетает страхование жизни клиента и инвестиции в паи ПИФ. Такие продукты страховые компании (СК) могут либо создавать самостоятельно, получив лицензию на доверительное управление ПИФами, либо заключив договор с управляющей компанией. В сегменте работают шесть СК, которыми создано семь открытых ПИФов. По данным ЦБ, объем сборов за 2025 год составил 26,5 млрд руб., за первый квартал 2026 года — 16,5 млрд руб.

Новые полисы ДСЖ от компании «Сбербанк страхование жизни» станут первыми, где инвестиционная часть вкладывается в паи закрытых ПИФов. «Если долевое страхование жизни через ОПИФ — это массовый продукт с ликвидными активами, то ДСЖ с ЗПИФ позволяет строить индивидуальные решения для состоятельных клиентов с возможностями инвестирования в более сложные инструменты»,— отмечает гендиректор «ВТБ Специализированный депозитарий» Ольга Дугина. Как поясняет гендиректор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов, для таких клиентов «важна не только доходность, но и структурная гибкость, конфиденциальность и доступ к альтернативным стратегиям». Это достигается за счет более широкого набора активов, в которые могут инвестировать такие фонды, включая движимое и недвижимое имущество, доли в компаниях и нематериальные ценности (интеллектуальную собственность, патенты, товарные знаки). «Продукт может быть востребован для задач структурирования передачи капитала наследникам, а также для более гибкого налогового и имущественного планирования»,— указывает исполнительный директор УК «ВИМ Инвестиции» Владимир Кириллов.

Вместе с тем, по словам участников рынка, экономическая целесообразность использования такого инструмента появляется только в случае крупных капиталов. «Стоимость инфраструктурного решения делает эффективным запуск продукта при объеме ЗПИФ в несколько сотен миллионов рублей»,— отмечает руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-капитал» Дмитрий Бойко. Один из собеседников “Ъ” на рынке ДУ считает, что ДСЖ с ЗПИФ «ориентированы на одного-двух состоятельных клиентов».

Большая часть страховых компаний хотя и смотрят в сторону ДСЖ с ЗПИФ, но пока не все готовы запускать такие продукты, следует из оперативного опроса “Ъ”. В СК «СОГАЗ-Жизнь» в настоящее время ведут работу над запуском стратегий на базе закрытых паевых фондов и планируют «вывести первые продукты во втором полугодии». По словам Андрея Мартьянова, «МАКС-Жизнь» собирается в следующем году «дать оценку перспективам внедрения» такого продукта. В «Капитал Лайф Страхование жизни» в настоящее время «фокусируются на массовых клиентских решениях в сегменте ДСЖ», отметил гендиректор компании Евгений Гуревич. ДСЖ ЗПИФ является нишевой историей, в которой выиграют в первую очередь компании с широкой розничной сетью — такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк. «Для небольшой страховой компании самостоятельное производство такого инструмента, как ЗПИФ, экономически нецелесообразно»,— считает гендиректор инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.

Вместе с тем рынок находится только в начале формирования практики по таким продуктам. Заместитель гендиректора по продуктам спецдепозитария «Инфинитум» Павел Деньгин отмечает, что остаются вопросы, связанные с порядком выплат, урегулированием страховых случаев и настройкой отдельных регуляторных механизмов.

Виталий Гайдаев, Юлия Пославская