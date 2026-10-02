В Иркутской области проверяют вероятность опасной инфекции у местного жителя

Роспотребнадзор Иркутской области усилил меры безопасности в связи с подозрением на заболевание жителя региона особо опасной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Несколькими часами ранее стало известно о введении жестких ограничений в Шелеховской районной больнице. По словам главы Шелеховского района Максима Модина, в медучреждении полностью приостановлена работа лаборатории — анализы не берутся, плановые исследования не проводятся, а в нескольких отделениях прекращены прием и выписка пациентов.

В то же время в правительстве Иркутской области прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. В связи с распространением слухов об опасной инфекции в совещании приняла участие руководитель федерального Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

По данным региональных властей, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. «На сегодня у них нет никаких признаков заболевания, и результаты лабораторных исследований отрицательные», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Официально диагноз не раскрывается. На запросы издания «Ъ» в профильные ведомства на момент публикации ответа получено не было. Между тем, по данным местных информагентств, речь может идти о легочной форме чумы.

Лолита Белова