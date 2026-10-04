На Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим после сообщений СМИ о чуме

Для сотрудников Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ) в Шелехове ввели масочный режим после заявлений местных властей о смерти человека от опасной инфекции. Официально власти пока не называли возбудителя, который стал причиной гибели одного из пациентов региональной больницы. В СМИ и новостных Telegram-каналах со ссылкой на источники распространились сообщения о гибели сотрудницы лаборатории от, возможно, легочной чумы.

«Мы ввели масочный режим на заводе. Береженого Бог бережет — соблюдайте меры предосторожности»,— написал в Telegram директор ИркАЗ Артем Фоминых. Он отметил, что «в связи с ситуацией на нашей территории распространяется много слухов и противоречивой информации».

2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, в нем участвовала главный санитарный врач России Анна Попова. Поводом стало подозрение «на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией». Какой — не уточнялось. Глава Шелеховского района Максим Модин сообщал, что на карантин закрыт стационар районной больницы. Чиновники указывали, что контактные лица находятся под наблюдением и что признаков заболевания у них не выявлено.

По данным местных информагентств, речь может идти о легочной форме чумы, писал «Ъ — Сибирь». Однако на запросы издания в профильные ведомства ответа получено не было.

Глава соседней Бурятии Алексей Цыденов опровергал сообщения в региональных СМИ, согласно которым погибшая от инфекции женщина могла заразиться во время поездки в этот регион. «Женщина, погибшая, возможно, от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию,— заявил господин Цыденов.— В республике нет очагов чумы, в том числе на территории, граничащей с Монголией».