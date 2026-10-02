Под Иркутском ввели карантин из-за неназванной «особо опасной инфекции»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. Поводом стало подозрение «на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией», сообщил глава региона.

Мэр Шелеховского района Максим Модин в соцсети уточнил, что на карантин закрыт стационар районной больницы. Выписка и прием пациентов нескольких отделений не проводятся. Приостановлена также работа лаборатории.

Региональный Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. В ведомстве отметили, что признаков заболевания пока у них не наблюдается, а результаты лабораторных исследований отрицательные.

Влад Никифоров, Иркутск