Под Иркутском ввели карантин из-за неназванной «особо опасной инфекции»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. Поводом стало подозрение «на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией», сообщил глава региона.
Мэр Шелеховского района Максим Модин в соцсети уточнил, что на карантин закрыт стационар районной больницы. Выписка и прием пациентов нескольких отделений не проводятся. Приостановлена также работа лаборатории.
Региональный Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. В ведомстве отметили, что признаков заболевания пока у них не наблюдается, а результаты лабораторных исследований отрицательные.
Карантин стационара означает не только запрет на прием и выписку: пациентов и сотрудников изолируют, чтобы ограничить возможные контакты внутри больницы. При этом вся медорганизация может не прекращать работу — в одном из описанных режимов обычная деятельность сохранялась у поликлиники, тогда как стационар оставался изолированным.
В комплекс мер также входят мониторинг эпидемиологической обстановки, усиленный санитарно-карантинный контроль и отдельные алгоритмы действий для медицинского персонала при подозрении на инфекцию. Такая схема позволяет проводить обследование и наблюдение за контактными лицами до получения результатов, не распространяя возможную инфекцию за пределы очага.