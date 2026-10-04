Уверенность ритейлеров Удмуртии в экономике снизилась на 7,5 пункта
Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии по итогам третьего квартала 2026 года снизился на 7,5 процентного пункта, сообщает Удмуртстат. Годом ранее снижение показателя составляло 4,3 процентного пункта.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Экономическую ситуацию в отрасли благоприятной назвали 12% руководителей организаций, удовлетворительной — 66%, неблагоприятной — 22%. При этом об увеличении объемов продаж сообщили 24% участников опроса, о снижении — 30%, еще 46% не отметили изменений.
Основными факторами, сдерживающими развитие бизнеса, респонденты назвали высокий уровень налогов и конкуренции — по 55% ответов. Недостаточный платежеспособный спрос покупателей отметили 34% руководителей, высокую арендную плату — 32%.
В предыдущем квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии снизился на 6,88 процентного пункта.