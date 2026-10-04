Уверенность ритейлеров Удмуртии в экономике снизилась на 7,5 пункта

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии по итогам третьего квартала 2026 года снизился на 7,5 процентного пункта, сообщает Удмуртстат. Годом ранее снижение показателя составляло 4,3 процентного пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Экономическую ситуацию в отрасли благоприятной назвали 12% руководителей организаций, удовлетворительной — 66%, неблагоприятной — 22%. При этом об увеличении объемов продаж сообщили 24% участников опроса, о снижении — 30%, еще 46% не отметили изменений.

Основными факторами, сдерживающими развитие бизнеса, респонденты назвали высокий уровень налогов и конкуренции — по 55% ответов. Недостаточный платежеспособный спрос покупателей отметили 34% руководителей, высокую арендную плату — 32%.

В предыдущем квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии снизился на 6,88 процентного пункта.