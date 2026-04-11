Бизнесмена определили в положенцы

Завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении известного в Белгородской области предпринимателя Владимира Тебекина. По версии МВД, в 2002 году вор в законе Виктор Панюшин (Пан) наделил его статусом «положенца», контролирующего ситуацию в криминальном мире в регионе. Статус, как считает обвинение, помог бизнесмену создать группировку, которая заработала на обналичивании и незаконном возмещении налога на добавленную стоимость почти 300 млн руб. Защита предпринимателя считает, что его биография по своей сути несовместима с инкриминируемым ему статусом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в организации в составе группы лиц незаконной банковской деятельности и мошеннического возмещения налога на добавленную стоимость (ст. 210.1, 210, 172, 159 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, вместе с ним по делу проходят 11 человек. Уголовное дело направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности.

Владимир Тебекин — известный в Белгородской области предприниматель, общественный деятель и спортивный функционер.

Он является почетным президентом спортивной общественной организации «Федерация бокса», главой благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» и председателем Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области. В течение многих лет Тебекин работал тренером по боксу, воспитал олимпийского чемпиона и двух призеров Олимпийских игр, а с 2008 года имеет почетное звание заслуженного тренера РФ. Его семья контролирует обширный список коммерческой недвижимости, спортивные центры, производителей еды («Ваш хлеб»), сеть быстрого питания «Мистер Бургер», компании-перевозчики, автовокзал в Белгороде и площадки в приграничном городе Шебекино.

Летом 2023 года Тебекина арестовали и заключили под стражу в СИЗО в Москве по делу о растрате имущества белгородского завода «Энергомаш» стоимостью почти 700 млн руб. Позже Красногорский горсуд Московской области установил, что в 2014 году предприятие энергомашиностроения, совладельцем которого ранее выступала администрация Белгорода, незаконно перешло под контроль ООО «Индустрия», принадлежавшего Татьяне Тебекиной и Владимиру Захарову — партнеру на тот момент владельца агрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. Тебекин и Захаров были признаны виновными в преступлении, однако освобождены из-за истечения сроков давности.

Тебекин отрицал вину, утверждая, что не участвовал в коммерческой деятельности «Энергомаша», а лишь занимался организацией его безопасности по приглашению Геннадия Бобрицкого, вошедшего в проект для погашения долгов завода почти на 2 млрд руб. по настоянию на тот момент губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Господин Бобрицкий во время расследования уголовного дела уехал из РФ.

Еще до вынесения обвинительного приговора следственный департамент МВД вменил Владимиру Тебекину занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, в начале 2002 года вор в законе Виктор Панюшин (Пан), имевший влияние на организованную преступность в регионах Черноземья, наделил Тебекина статусом «положенца» — доверенного лица, который присматривал за Белгородской областью.

Как считают в МВД, с помощью этого статуса предприниматель в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся «обналичкой» и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб. В составе группы, по данным МВД, различные роли выполняли Александр Кладов, Андрей Лысенко, Денис Дягилев, Дмитрий Малышев, Илья Полухин, Марина Хрипкова, Марина Черкашина, Николай Бортников, Николай Шахов, Светлана Лихобаба и Сергей Щеглов.

Самого Панюшина поймали на Кипре, откуда экстрагировали в Россию в 2023 году. Он находится под стражей в Курске, его вместе с подельниками судят за бандитизм, незаконную организацию азартных игр и организацию покушения на убийство и убийство в 2012–2017 годах.

Из-за обвинения в связи с криминальным миром Тебекин также до сих пор находится под стражей. Его защита заявляет о существенных нарушениях, допущенных на стадии предварительного следствия, и о неустраненных противоречиях.

Адвокат Сергей Величковский рассказал “Ъ”, что обвинительное заключение объемом свыше 240 томов было утверждено в сжатые сроки — за два дня, при этом в него не включены ни доказательства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, ни заключения специалистов о возможных фальсификациях, ни перечень более чем 240 свидетелей защиты.

Тебекин вину не признает, настаивая, что не занимал положения в преступной иерархии и не имел отношения к другим обвиняемым. Его защитник подчеркнул, что биография предпринимателя, включающая многолетнюю работу в государственных и общественных структурах, а также участие в спортивных и благотворительных проектах, по своей сути несовместима с инкриминируемым ему статусом. «Сведения о наградах и характеристиках Владимира Тебекина не уместились в три тома уголовного дела, при этом все они сокрыты от экспертов, исследовавших его образ жизни, что вызвало обоснованные вопросы о непредвзятости расследования»,— сказал адвокат. Он добавил, что несколько обвиняемых по делу его доверителя были ранее судимы за незаконную банковскую деятельность. Организаторами их преступлений суд назвал не Тебекина, а других лиц.

Сергей Толмачев, Воронеж