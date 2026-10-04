Главные события недели 28 сентября — 4 октября в Черноземье

На рубеже сентября и октября Белгородсоцбанк вернулся на брокерский рынок, а цены на продовольственную пшеницу в Черноземье начали восстанавливаться. В Воронежской области власти предъявили претензии к семи концессиям, а в Орловской повторно ищут поставщика электроэнергии для ОЭЗ за 2,8 млрд руб. Неделю также отметили громкие уголовные дела, кадровые решения и атака БПЛА на Воронежскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Липецкой области. Вознесенский кафедральный собор на Красной площади в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виды Липецкой области. Вознесенский кафедральный собор на Красной площади в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Единственный региональный банк Белгородской области — Белгородсоцбанк — спустя 11 лет получил лицензию ЦБ на брокерскую деятельность. Он стал единственным местным банком Черноземья с такой лицензией и планирует расширить линейку инвестиционных продуктов для корпоративных клиентов

В четырех областях Черноземья средняя цена пшеницы третьего класса за неделю выросла на 1,6%, до 9,8 тыс. руб. за тонну. Наибольший рост зафиксирован в Белгородской области — на 13,8%, тогда как фуражная пшеница и ячмень продолжили дешеветь

Власти Воронежской области предъявили претензии по семи из 37 концессионных соглашений из-за срыва сроков строительства. Среди принятых мер — штрафы, неустойки и расторжение договоров через суд

Эксперимент по продвижению достопримечательностей Воронежской области стоимостью 400 тыс. руб. показал интерес пользователей к туристическим маршрутам, но не позволил оценить реальный приток гостей и их расходы

«Корпорация развития Орловской области» повторно объявила торги на электроснабжение ОЭЗ «Орел» в 2027–2029 годах за 2,8 млрд руб.

В Воронеже местная энергосбытовая компания «Эксперт» стала поставщиком электроэнергии для Левобережных очистных сооружений на семь лет за 704,9 млн руб.

Росимущество во второй раз не смогло продать торговый центр «Башня» национализированного оператора связи «Ланта» в Тамбове. На лот с начальной ценой 145,8 млн руб. не поступило заявок

Дело руководства липецкого «Грязинского пищевого комбината» о махинациях при поставках сухпайков для Минобороны на 10,1 млрд руб. дошло до суда

При атаке беспилотников на Воронежскую область 28 сентября пострадали четыре человека, включая троих детей. В регионе произошли пожары и разрушения

Прокуратура вернула на дополнительное расследование дело о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже с ущербом более 45 млн руб.

Прокуратура Липецкой области потребовала обратить в доход государства имущество бывшего мэра Липецка Романа Ченцова и членов его семьи

Представителя Минобороны задержали по делу о злоупотреблениях при приемке оборонительных сооружений в Курской области и других приграничных регионах

Дело бывшего заместителя председателя суда Курска Ольги Петровой о взятке в 3 млн руб. направили в суд Орловской области

Гендиректора тамбовского ДСУ-2 Романа Зудина будут судить по делу о хищении более 230 млн руб. при ремонте автодороги

Леонида Музалевского в четвертый раз избрали председателем облсовета Орловской области. Губернатор Андрей Клычков ранее отказался от мандата депутата Госдумы

Сенатором от Тамбовской области стал бывший председатель регионального избиркома Алексей Пучнин

Новым сенатором от Белгородской области стал вице-губернатор и бывший прокурор Ярославской области Александр Лоренц

Сергей Калашников