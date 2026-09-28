Главное об атаке БПЛА на Воронежскую область 28 сентября: раненые дети, пожары и разрушения

Ночью Воронежская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали как минимум четыре человека, в том числе трое детей. В областном центре произошло несколько пожаров, из-за которых, в частности, сгорели дачный дом и автомобиль. Зафиксированы и другие разрушения. Главное об атаке — в подборке «Ъ-Черноземье».

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Ход атаки

По данным воронежского главка МЧС , опасность атаки беспилотников была объявлена в 00:44. В 01:06 сирену в связи с непосредственной угрозой атаки БПЛА запустили в Россошанском районе, в 01:30 — в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах, в 01:47 — в Воронеже, Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах, в 04:56 — в Борисоглебском городском округе.

, опасность атаки беспилотников была объявлена в 00:44. В 01:06 сирену в связи с непосредственной угрозой атаки БПЛА запустили в Россошанском районе, в 01:30 — в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах, в 01:47 — в Воронеже, Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах, в 04:56 — в Борисоглебском городском округе. В 06:31 работа ПВО во всех перечисленных муниципалитетах была завершена. Режим опасности атаки БПЛА сохранялся во всем регионе.

В 07:56 снова объявили угрозу удара дронов по Воронежу, Семилукскому, Новоусманскому, Хохольскому и Каширскому районам. В 08:20 работа ПВО в этих муниципалитетах завершилась, тогда опасность атаки беспилотников отменили во всем регионе.

В Минобороны РФ сообщили, что с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 254 дрона самолетного типа. Они были сбиты, в частности, над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

сообщили, что с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 254 дрона самолетного типа. Они были сбиты, в частности, над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями. По данным губернатора Александра Гусева, ночью и утром 28 сентября над Воронежем и еще шестью муниципалитетами области ликвидировали около 20 БПЛА.

Последствия атаки

Господин Гусев сообщил, что в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четыре мирных жителя. Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии, подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения отправлена в стационар в состоянии средней тяжести.

Из-за падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В разных районах города и в пригороде также зафиксированы повреждения кровли и остекления в нескольких многоквартирных и частных домах, посечены несколько машин.

По данным регионального главка МЧС , в 04:32 дежурный получил сообщение о пожаре в СНТ «Дубрава» на Цветочной улице в Железнодорожном районе Воронежа. К 05:15 возгорание ликвидировали. Никто не пострадал, однако дачный дом сгорел.

, в 04:32 дежурный получил сообщение о пожаре в СНТ «Дубрава» на Цветочной улице в Железнодорожном районе Воронежа. К 05:15 возгорание ликвидировали. Никто не пострадал, однако дачный дом сгорел. В 04:37 спасателям сообщили о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Рубин» на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе. К 06:00 возгорание ликвидировали, к тому моменту были повреждены пять гаражей и сгорел легковой автомобиль Hyundai Accent. Пострадавших нет.

«Вести Воронеж» со ссылкой на администрацию ТРЦ «Максимир» в Железнодорожном районе опровергли информацию о закрытии объекта после ночной атаки ВСУ. Уточняется, что комплекс работает штатно.

Министерство здравоохранения Воронежской области во второй половине дня рассказало о состоянии пострадавших. Женщина и мальчик 2015 года рождения находятся в состоянии средней степени тяжести в профильных отделениях медицинских учреждений. Ребенок сначала от госпитализации отказался, но врачи настояли на ней. Пострадавшим четырехлетнему мальчику и шестилетней девочке уже провели операции — они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Реакция правоохранителей и официальных лиц

В прокуратуре Воронежской области напомнили о работе горячей линии по вопросам защиты прав пострадавших при атаке: +7 (473) 260-89-89.

Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов назвал происшедшее «террористической атакой киевского режима», которой «нет и не может быть оправдания».

По информации губернатора Александра Гусева, на местах падения фрагментов беспилотников продолжают работать оперативные службы. Глава региона напомнил воронежцам, что приближаться к обломкам БПЛА категорически запрещено.

«Также недопустимы фото- и видеосъемка последствий ударов и работы ПВО»,— добавил господин Гусев.

Спикер гордумы Андрей Дьяченко заявил, что «эта трагедия не может оставить никого равнодушным», потому что «нет ничего страшнее, чем страдания детей». Он призвал воронежцев сохранять выдержку и сплоченность. «Сейчас как никогда важно доверять только официальным источникам информации, соблюдать все меры безопасности и оказывать посильную помощь тем, кто оказался в беде»,— добавил господин Дьяченко.

Детский омбудсмен Ангелина Севергина

В Следственном комитете России заявили, что СКР установит все обстоятельства атаки БПЛА и даст уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

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Алина Морозова, Денис Данилов