Дело липецкого поставщика сухпайков Минобороны на 10 млрд дошло до суда

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), обвиняемого в махинациях при поставках индивидуальных рационов питания для Министерства обороны. Итоговая сумма ущерба, инкриминируемая фигурантам, в ходе следствия снизилась более чем в два раза — с 22,6 млрд до 10,079 млрд руб. Предварительное слушание по уголовному делу назначено в Басманном суде на 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам Главного следственного управления СКР, перед судом предстанут генеральный директор ГПК Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко. Третий фигурант — учредитель и фактический руководитель зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игорь Котельников, скончавшийся в СИЗО от сердечного приступа летом 2024 года. Он будет судим посмертно, так как его родственники отказались от прекращения дела. Всем трем участникам инкриминируются два эпизода хищения путем мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на суммы 5 млрд 698 млн руб. и 4 млрд 381 млн руб., за каждое из которых грозит до десяти лет заключения.

По версии следствия, с июня 2021 по апрель 2024 года фигуранты участвовали в хищении средств, выделенных из бюджета на поставку сухпайков для экипажей военной авиации через АО «Военторг». Победить в конкурсах на суммы 14,5 млрд и 8,1 млрд рублей комбинату удалось благодаря искусственному завышению цен: соучастники подавали заявки от подконтрольных фирм-дублеров с заведомо более высокими ценами, обеспечивая выигрыш ГПК.

По данным Rusprofile, АО «Грязинский пищевой комбинат» зарегистрировано в ноябре 1997 года для аренды и управления собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Компания поменяла основной вид деятельности в мае 2026 года, до этого она специализировалась на производстве рационов питания и пайков. Уставный капитал составляет 1,3 млн руб. Генеральным директором с июня 2025 года является Павел Красиков. Учредители скрыты. В 2025 году предприятие выручило 6,4 млн, убыток составляет 35 млн руб.

В ходе расследования объем претензий неоднократно пересматривался. Первоначально следствие заявляло об ущербе в 1,3 млрд рублей, затем весной 2025 года вменило фигурантам всю сумму заключенных госконтрактов — 22,6 млрд руб. Однако по результатам комиссионной товароведческой экспертизы сумма снизилась до 10 млрд руб., а первоначальные претензии к качеству поставляемой молочной и мясной продукции были полностью сняты.

Следствие считает погибшего Игоря Котельникова посредником, помогавшим ГПК за деньги получать контракты в Минобороны. Показания о возможных взятках бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову дала другой акционер предприятия Эльвира Смирнова, заключившая сделку со следствием. Тем не менее обвинение во взяточничестве экс-замминистра предъявлено не было, его дело о мошенничестве выделено в отдельное производство. Дело Смирновой рассматривается судом в закрытом режиме.

Сами Валерий Ковалевич и Александр Михайленко вину категорически отрицают. Обвиняемые подчеркивают, что поставляли продукцию по рыночным ценам, которые не отличались от стоимости сухпайков у других поставщиков военного ведомства, не вызвавших претензий у правоохранительных органов. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Следствие переоценило сухпайки».