Дело о взятке курской судьи направят в Орловский облсуд

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Орловский облсуд уголовное дело бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», дело поступило на рассмотрение в облсуд в конце августа. Вместе с госпожой Петровой на скамье подсудимых должны оказаться Роман Бугай, Дмитрий Токарев и Ольга Минакова, которая ранее была замруководителя фонда капремонта. Им вменяется посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Экс-зампред сразу же попросила отправить дело на рассмотрение в другой регион. Она мотивировала это возможной необъективностью бывших коллег и конфликтом с руководителем местного облсуда.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет России. По версии следствия, весной 2025 года Ольга Петрова, занимавшая тогда должность заместителя председателя Ленинского райсуда, могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой.

Госпожа Петрова не признает вину. Она безуспешно пыталась отменить уголовное преследование в Верховном суде.

Владимир Зоркий