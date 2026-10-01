Бывший мэр Липецка Роман Ченцов получил антикоррупционный иск

Прокуратура Липецкой области направила в Советский райсуд Липецка иск об обращении в доход государства имущества Романа Ченцова и членов его семьи. Как указано в картотеке дел, 20 октября состоится предварительное заседание. Роман Ченцов не смог поговорить с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Липецка Роман Ченцов

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова Бывший глава Липецка Роман Ченцов

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова

Помимо господина Ченцова ответчиками выступают Евгения и Людмила Ченцовы, Иван Мочалов и липецкий горсовет. Суть требований в картотеке дел не раскрывается. Об иске также не сообщали в прокуратуре региона и в самом суде.

Депутаты горсовета Липецка единогласно одобрили досрочную отставку мэра Романа Ченцова в феврале этого года. В должности он работал с июля 2024-го. Господин Ченцов объяснил решение семейными обстоятельствами. В правительстве региона и облпрокуратуре тогда также заявляли, что чиновник решил покинуть пост самостоятельно. После господина Ченцова город возглавил Михаил Щербаков.

Владимир Зоркий