Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы от КПРФ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем канале в Max, что сегодня официально отказался от мандата депутата Госдумы (ГД) от партии КПРФ. Он отметил поддержку партии в регионе и поблагодарил всех голосовавших за нее.
Коммунист Андрей Клычков руководит Орловской областью с 2017 года
Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ
«Партия КПРФ получила большую поддержку во всей стране, а особенно значительную — в Орловской области. Но, как я неоднократно говорил, я остаюсь на орловской земле в должности губернатора. Впереди еще много работы»,— сказал господин Клычков.
На прошедших выборах в Госдуму Андрей Клычков возглавлял региональный список КПРФ. Предварительные результаты кампании уже гарантировали ему место в ГД, однако губернатор заявил, что откажется от него, еще на прошлой неделе.
На выборах в Госдуму в 2021 году господин Клычков входил в федеральную часть списка кандидатов от КПРФ. Тогда возглавляющий регион с 2017 года губернатор говорил, что не собирается никуда уезжать.
Подробнее о результатах партий на последних выборах в Госдуму — в публикации «Ъ».