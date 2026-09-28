Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы от КПРФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем канале в Max, что сегодня официально отказался от мандата депутата Госдумы (ГД) от партии КПРФ. Он отметил поддержку партии в регионе и поблагодарил всех голосовавших за нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунист Андрей Клычков руководит Орловской областью с 2017 года

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Коммунист Андрей Клычков руководит Орловской областью с 2017 года

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

«Партия КПРФ получила большую поддержку во всей стране, а особенно значительную — в Орловской области. Но, как я неоднократно говорил, я остаюсь на орловской земле в должности губернатора. Впереди еще много работы»,— сказал господин Клычков.

На прошедших выборах в Госдуму Андрей Клычков возглавлял региональный список КПРФ. Предварительные результаты кампании уже гарантировали ему место в ГД, однако губернатор заявил, что откажется от него, еще на прошлой неделе.

На выборах в Госдуму в 2021 году господин Клычков входил в федеральную часть списка кандидатов от КПРФ. Тогда возглавляющий регион с 2017 года губернатор говорил, что не собирается никуда уезжать.

Подробнее о результатах партий на последних выборах в Госдуму — в публикации «Ъ».

Алина Морозова