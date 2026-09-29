Электроснабжением ЛОС в Воронеже займется местный «Эксперт» за 705 млн рублей

Единственным участником и победителем торгов на поставку электроэнергии для Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже стало местное ООО «Энергосбытовая компания "Эксперт"» Татьяны Веневитиной. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник на воронежском коммунальном рынке. Согласно итоговому протоколу, компания снизила начальную цену договора с 863,4 млн руб. до 704,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По техническому заданию, электроэнергия будет поставляться на ЛОС на улице Балашовской, 29. Срок поставки определен в 84 расчетных периода (по 30 календарных дней после заключения договора). Итого — порядка семи лет.

По данным Rusprofile, ООО «Энергосбытовая компания "Эксперт"» было зарегистрировано в Воронеже в феврале 2021 года для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственным учредителем и гендиректором выступает Татьяна Веневитина. По итогам 2025 года компания выручила 2,8 млрд руб. (+32% за год, в 2024-м — 2,1 млрд) и получила 57 млн руб. чистой прибыли (+53%, 37 млн). Ранее в госзакупках компания не участвовала. В 2017–2018 годах госпожа Веневитина была совладельцем местного же ООО ЭСК «Энергостандарт». Между этой компанией и «РВК-Воронеж» в 2018 году был заключен договор на поставку электроэнергии за 350 млн руб.

В конце 2022 года мэрия Воронежа и заказчик работ — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — заключили концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС. Срок его действия составляет 49 лет. Изначально компания планировала вложить в модернизацию очистных сооружений 15,4 млрд руб.

Ранее было заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма "Водокомфорт"» Леонида Долинера, которое выиграло подряд на строительство цеха мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб., и самарским ООО «Новострой» Николая Габдрахманова на проектирование и комплексную модернизацию ЛОС за 3,13 млрд руб. Однако в начале августа «РВК-Воронеж» направил «Новострою» уведомление об одностороннем расторжении договора. В компании не согласились с этим и решили отстоять свою позицию в суде.

После этого «РВК-Воронеж» объявил торги на завершение реконструкции ЛОС за 61,5 млн руб. На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в них победило московское ООО «Фирма Сму-5», которое изначально было учреждено в Воронеже. Компания не стала снижать начальную цену подряда.

Подробнее о споре «РВК-Воронеж» и «Новостроя» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова