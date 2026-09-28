Облигации не горят

Единственный в Белгородской области региональный банк — Белгородсоцбанк — спустя 11 лет вновь получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Таким образом, он стал единственным действующим в Черноземье местным банком с данной лицензией. В самом Белгородсоцбанке поясняют, что планируют расширять линейку «безрисковых» продуктов для корпоративных клиентов. Эксперты отмечают высокую конкуренцию на рынке брокерского обслуживания и эффективность использования партнерской инфраструктуры.

На фоне завершения «эпохи вкладчиков» Белгородсоцбанк попробует заняться инвестиционными продуктами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

21 сентября Банк России вновь предоставил единственному в Белгородской области региональному банку — Белгородсоцбанку — лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. Это следует из решения, опубликованного на сайте ЦБ. В 2000 году Белгородсоцбанк уже получал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, однако в июле 2015-го регулятор аннулировал ее по заявлению самого банка. Одновременно кредитная организация утратила лицензию на депозитарную деятельность — учет прав на ценные бумаги. Причины обращения банка к регулятору не раскрывались.

Сейчас на сайте банка указано, что он предлагает своим клиентам совершать сделки по купле-продаже ценных бумаг, включая сделки с обязательством их обратного выкупа или продажи (РЕПО), на внебиржевом рынке. В самом Белгородсоцбанке в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» пояснили, что основной целью получения брокерской лицензии является «расширение линейки безрисковых банковских продуктов для корпоративных клиентов».

«В рамках брокерской деятельности банк сможет исполнять поручения корпоративных клиентов, в том числе эмитентов ценных бумаг при их размещении, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»,— пояснили в Белгородсоцбанке.

На вопросы «Ъ-Черноземье» о том, какие именно инвестиционные продукты и услуги предоставляет или планирует предоставлять банк и какие инвестиции потребовались на запуск брокерского направления, там не ответили. Председатель правления Белгородсоцбанка Андрей Яковенко отказался дать «Ъ-Черноземье» дополнительный комментарий о получении банком лицензии, сославшись на банковскую тайну.

Белгородсоцбанк является единственным региональным банком в Белгородской области и единственным обладателем лицензии на брокерскую деятельность среди местных банков Черноземья. Помимо него из региональных банков в макрорегионе действует только Тамбовкредитпромбанк, лицензия которого на операции с ценными бумагами была аннулирована ЦБ в 2016 году.

В 2018 году Центробанк отозвал лицензию белгородского Вэлтон банка. Годом позже лицензии лишился местный Осколбанк. Среди других черноземных банков в 2019-м также был поглощен «Зенитом» Липецккомбанк. В 2020-м рынок покинул крупнейший региональный банк Черноземья Курскпромбанк, приобретенный годом ранее Экспобанком.

В Белгородской области лицензия на брокерскую деятельность помимо Белгородсоцбанка имеется у зарегистрированного в Старом Осколе ООО «Инвестиционная компания „Финпроинвест“». В Черноземье такой лицензией также обладает воронежское ООО «Инвестиционная палата».

Белгородсоцбанк был создан в Белгороде в 1990 году. По данным Rusprofile, уставный капитал составляет 300 млн руб. Состав акционеров не раскрывается. Ранее контрольный пакет акций принадлежал основателю холдинга «Промагро» Федору Клюке. Чистая прибыль Белгородсоцбанка по итогам первого полугодия 2026-го составила 731,2 млн руб., увеличившись на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 512,1 млн руб.), следует из бухгалтерской отчетности банка. Доходы составили 1,41 млрд руб. (+43,9%). Активы Белгородсоцбанка на 1 июля достигли 28,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 15,6%.

Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов поясняет, что рынок брокерского обслуживания «достаточно конкурентен, и новым игрокам сложно попасть на него». «Если задачей банка является стать одним из лидеров розничного брокерского обслуживания, это может оказаться очень затратным мероприятием. Но если задача в том, чтобы предоставить сервис для собственных клиентов, то более эффективным кажется предоставление сервиса в формате white label, когда всю внутреннюю торговую и неторговую инфраструктуру предоставляет крупный брокер, а банк, условно, только добавляет свой логотип»,— считает эксперт.

Финансовый советник Сергей Трубников отмечает, что для региональных банков собственный брокерский бизнес является пока «скорее исключением, чем массовой практикой». «Для Белгородсоцбанка ключевым преимуществом может стать уже сформированная клиентская база. Перспективы направления я бы связывал не только с Белгородской областью: при качественном цифровом сервисе география потенциальных клиентов практически не ограничена регионом. При этом для масштабирования необходимо сформировать конкурентное предложение: удобный сервис, понятные тарифы, широкий набор инструментов и качественное сопровождение клиента»,— замечает господин Трубников.

Управляющий партнер консалтинговой компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева полагает, что брокерское обслуживание для регионального банка может быть «логичным способом расширить линейку финансовых услуг», однако его востребованность будет зависеть от активности самого банка. «Клиентам удобно получать доступ к инвестиционным инструментам через уже знакомый банк, где они хранят деньги и пользуются другими финансовыми продуктами. Поэтому наличие брокерского сервиса может повышать привлекательность банка для клиентов, которые хотят начать инвестировать»,— говорит госпожа Косарева.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предупреждает, что получение Белгородсоцбанком лицензии на брокерскую деятельность еще не означает полноценный запуск сервиса. Для него банку понадобится создать технологическую платформу и подключиться к торговой инфраструктуре, что потребует «постоянных расходов и квалифицированных специалистов». «Поэтому региональному банку разумнее развиваться постепенно, используя партнерскую инфраструктуру и начиная с базовых продуктов, например государственных и корпоративных облигаций и паев инвестиционных фондов»,— добавляет эксперт.

Егор Якимов