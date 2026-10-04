Echos: в ЕС предложили передать замороженные в Euroclear активы РФ Еврокомиссии

Группа депутатов Европарламента выступила с предложением направить Еврокомиссии замороженные активы России на сумму свыше 200 млрд евро для последующего финансирования Украины. Письмо с призывом вновь начать дискуссию по этому вопросу подписали 122 депутата, сообщает Les Echos.

Идея депутатов состоит в переводе активов из Euroclear в механизм, который напрямую контролировала бы Еврокомиссия, с распределением юридических и финансовых рисков между странами ЕС. Проект предусматривает гарантии, по которым ЕС взял бы на себя обязательства возмещать возможные издержки странам, депозитариям или другим организациям из-за возможных ответных мер России.

В конце сентября российская Служба внешней разведки заявила, что в ЕС обсуждают создание новой наднациональной структуры, «куда можно было бы спрятать» российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В Кремле выражали надежду на то, что Брюссель понимает юридические риски блокировки российских активов.