Echos: в ЕС предложили передать замороженные в Euroclear активы РФ Еврокомиссии
Группа депутатов Европарламента выступила с предложением направить Еврокомиссии замороженные активы России на сумму свыше 200 млрд евро для последующего финансирования Украины. Письмо с призывом вновь начать дискуссию по этому вопросу подписали 122 депутата, сообщает Les Echos.
Идея депутатов состоит в переводе активов из Euroclear в механизм, который напрямую контролировала бы Еврокомиссия, с распределением юридических и финансовых рисков между странами ЕС. Проект предусматривает гарантии, по которым ЕС взял бы на себя обязательства возмещать возможные издержки странам, депозитариям или другим организациям из-за возможных ответных мер России.
В конце сентября российская Служба внешней разведки заявила, что в ЕС обсуждают создание новой наднациональной структуры, «куда можно было бы спрятать» российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В Кремле выражали надежду на то, что Брюссель понимает юридические риски блокировки российских активов.
Ключевой смысл переноса замороженных российских активов из Euroclear в механизм под контролем Евросоюза заключается в вынесении юридической ответственности из бельгийской юрисдикции и снижении рисков для Бельгии и Euroclear. Такой шаг должен предоставить ЕС большую свободу действий, одновременно защищая депозитарий и принимая на себя возможные издержки по требованиям о возврате активов или ответным мерам России.
Отсутствие подобного распределения рисков уже становилось препятствием: в сентябре 2026 года Бельгия и ее союзники заблокировали попытку использовать активы, сославшись на недостаточные гарантии на случай правового ответа России. Ранее, в октябре 2025 года, бельгийские власти добивались обязательства ЕС компенсировать средства, если Euroclear придется вернуть их российской стороне, например после мирного соглашения, и требовали, чтобы все европейские страны разделили текущие и будущие юридические риски.
Контроль Еврокомиссии предполагает не только смену уровня принятия решений. В декабре 2025 года обсуждалась схема, при которой европейские финансовые учреждения, где находятся заблокированные средства, отчитываются перед государствами ЕС, государства передают сведения Еврокомиссии, а затем учреждения управляют средствами по установленным правилам, в том числе через вложение в определенный финансовый инструмент.