Число отдыхающих в санаториях Крыма за шесть месяцев снизилось на 6%

Число размещенных в санаторно-курортных организациях Республики Крым в первом полугодии 2026 года сократилось на 6%, до 244 тыс. человек. При этом доходы здравниц выросли на 9%, до 7,295 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Количество ночевок за январь—июнь уменьшилось на 7%, до 2,34 млн. Средняя стоимость пребывания одного гостя за день, напротив, увеличилась на 17%, до 3,12 тыс. руб. Таким образом, снижение числа отдыхающих и продолжительности их пребывания сопровождалось увеличением стоимости санаторных услуг.

В 2025 году отрасль Крыма демонстрировала противоположную динамику. Число размещенных лиц выросло на 12%, до 598 тыс. человек, а количество ночевок увеличилось на 4%, до 6,838 млн. Средняя стоимость пребывания за день поднялась на 27%, до 3,4 тыс. руб.

Совокупные доходы санаторно-курортных организаций за 2025 год составили 23,233 млрд руб. против 17,741 млрд руб. годом ранее. Таким образом, за год выручка увеличилась на 5,492 млрд руб., или на 31%.

При этом номерной фонд сократился с 44,2 тыс. мест в 2024 году до 43,5 тыс. в 2025 году, или на 1%. Средняя загрузка санаториев выросла с 41% до 43%.

Средняя продолжительность пребывания одного человека в санаторно-курортных организациях составила 11,4 ночевки. В 2024 году этот показатель также составлял 11,4 ночевки.

В первом полугодии 2026 года ситуация изменилась. При сокращении числа размещенных лиц и ночевок доходы отрасли продолжили расти. Средняя стоимость одного дня пребывания увеличилась с 2,67 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года до 3,12 тыс. руб. в январе—июне 2026 года.

Доходы санаторно-курортных организаций за первые шесть месяцев 2026 года достигли 7,295 млрд руб. против 6,694 млрд руб. за тот же период 2025 года. Рост составил 601 млн руб., или 9%.

Валерий Климов