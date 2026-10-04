Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ставропольнефтегаз» выставил на торги дебиторку на 333 млн рублей

ООО «Ставропольнефтегаз» выставило на торги право требования к ООО «ЦГК Холдинг» на 333,9 млн руб. Начальная цена лота установлена в размере 266 млн руб. Прием заявок на аукцион начался 1 октября, торги назначены на 2 ноября.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из извещения о проведении торгов, на продажу выставлена дебиторская задолженность «Ставропольнефтегаза» в сумме 333,881 млн руб. Основанием для требования является договор поставки нефти № ПН 002/003 от 10 июня 2021 года, а наличие задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов за четвертый квартал 2025 года. Размер задатка для участия в аукционе составляет 40 млн руб., шаг торгов — 2,66 млн руб.

По договору «Ставропольнефтегаз» поставлял нефть ЦГК Холдингу, который выступал покупателем. Сейчас требование к нему реализуется в рамках исполнительного производства. Основанием для торгов указаны постановления судебных приставов Главного управления ФССП по Ставропольскому краю.

Организатором торгов выступает ООО «Гарант», представляющее интересы ТУ Росимущества в Ставропольском крае. Аукцион пройдет в электронной форме на площадке «Фабрикант». Прием заявок продлится до 28 октября, подведение итогов приема заявок намечено на 30 октября.

Продажа требования происходит на фоне значительного объема исполнительных производств в отношении «Ставропольнефтегаза». По данным СПАРК, на 2 октября в отношении компании числилось 50 текущих исполнительных производств на общую сумму 616,3 млн руб., из которых 498,4 млн руб. приходилось на налоги и сборы.

Параллельно Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает заявление ООО ТД «Сибирский промышленный холдинг» о признании «Ставропольнефтегаза» банкротом. В сентябре суд отложил рассмотрение вопроса об обоснованности заявления до 24 ноября. Компания сообщала суду, что уже погасила требования ФНС более чем на 2,9 млрд руб.

Роман Лаврухин

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд