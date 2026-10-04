«Ставропольнефтегаз» выставил на торги дебиторку на 333 млн рублей

ООО «Ставропольнефтегаз» выставило на торги право требования к ООО «ЦГК Холдинг» на 333,9 млн руб. Начальная цена лота установлена в размере 266 млн руб. Прием заявок на аукцион начался 1 октября, торги назначены на 2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из извещения о проведении торгов, на продажу выставлена дебиторская задолженность «Ставропольнефтегаза» в сумме 333,881 млн руб. Основанием для требования является договор поставки нефти № ПН 002/003 от 10 июня 2021 года, а наличие задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов за четвертый квартал 2025 года. Размер задатка для участия в аукционе составляет 40 млн руб., шаг торгов — 2,66 млн руб.

По договору «Ставропольнефтегаз» поставлял нефть ЦГК Холдингу, который выступал покупателем. Сейчас требование к нему реализуется в рамках исполнительного производства. Основанием для торгов указаны постановления судебных приставов Главного управления ФССП по Ставропольскому краю.

Организатором торгов выступает ООО «Гарант», представляющее интересы ТУ Росимущества в Ставропольском крае. Аукцион пройдет в электронной форме на площадке «Фабрикант». Прием заявок продлится до 28 октября, подведение итогов приема заявок намечено на 30 октября.

Продажа требования происходит на фоне значительного объема исполнительных производств в отношении «Ставропольнефтегаза». По данным СПАРК, на 2 октября в отношении компании числилось 50 текущих исполнительных производств на общую сумму 616,3 млн руб., из которых 498,4 млн руб. приходилось на налоги и сборы.

Параллельно Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает заявление ООО ТД «Сибирский промышленный холдинг» о признании «Ставропольнефтегаза» банкротом. В сентябре суд отложил рассмотрение вопроса об обоснованности заявления до 24 ноября. Компания сообщала суду, что уже погасила требования ФНС более чем на 2,9 млрд руб.

Роман Лаврухин