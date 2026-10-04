Особняк экс-премьера КЧР Кайшева за 55,8 млн рублей не смогли продать с торгов

Аукцион по продаже земельного участка с жилым домом в Ессентуках, принадлежащих Российской Федерации и ранее связанных с экс-премьером Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом стало известно «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

На торги лотом №1 выставлялись участок площадью 2,818 тыс. кв. м на улице Кольцевой, 102 и расположенный на нем одноэтажный жилой дом площадью 308,7 кв. м. Начальная цена составляла 55,821 млн руб., НДС не начислялся. Согласно протоколу, к окончанию срока подачи заявок ни одной заявки на участие в аукционе не поступило, в связи с чем процедура была признана несостоявшейся.

Это уже вторая неудачная попытка продать тот же объект. Первый аукцион прошел в сентябре и также завершился без результата. Тогда начальная стоимость участка с домом составляла 57,262 млн руб. Во втором извещении цену снизили до 55,821 млн руб.

Дом был построен и введен в эксплуатацию в 2011 году. Его площадь составляет 308,7 кв. м, наружные стены выполнены из легких местных материалов. Участок относится к землям населенных пунктов, его разрешенное использование — индивидуальное жилищное строительство.

Право собственности на землю и дом зарегистрировано за Российской Федерацией 13 и 17 февраля 2026 года соответственно. При этом в Едином государственном реестре недвижимости по объектам отражены судебные ограничения. В частности, 1 июля 2025 года зарегистрирован запрет на совершение регистрационных действий на основании определения Никулинского районного суда Москвы от 19 июня 2025 года.

В рамках этого дела Генпрокуратура и Росимущество требовали обратить в доход государства активы Владимира Кайшева, его родственников и связанных с ним лиц. Никулинский райсуд удовлетворил иск 3 сентября 2025 года, а 19 декабря апелляция оставила решение без изменения. В апреле 2026 года господин Кайшев подал кассационную жалобу.

Иск касался имущества общей стоимостью 41,955 млрд руб. В перечень активов вошли Пятигорский молочный комбинат, ООО «Елизавета — минеральные воды», компания «Насиб», управляющая Пятигорским ипподромом, 40% агрофирмы «Село имени Г. В. Кайшева», 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилые дома, квартиры и автомобили.

По данным прокуратуры, Владимир Кайшев, занимая государственные должности, продолжал участвовать в коммерческой деятельности через родственников и доверенных лиц, на которых оформлялась часть активов. Суд пришел к выводу об обращении спорного имущества в доход государства. В марте 2026 года Мосгорсуд подтвердил решение по активам почти на 41,9 млрд руб.

Параллельно Владимир Кайшев остается фигурантом уголовного дела. Ему, его брату Юрию Кайшеву и другим фигурантам в зависимости от роли вменяются создание преступного сообщества, мошенничество, вымогательство, хищение газа и другие преступления.

В ЕГРН также отражены более ранние аресты участка и дома по постановлениям Ленинского районного суда Ставрополя, начиная с апреля 2024 года. Среди оснований ограничений указаны судебные акты, а также постановление Минераловодского городского суда от 18 июня 2026 года.

Роман Лаврухин