В Ярославле при задержании нетрезвого водителя пострадали два сотрудника ГАИ

В Ярославле два сотрудника Госавтоинспекции пострадали при задержании водителя ВАЗ-2115, который пытался скрыться от полиции. Один инспектор госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение, сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вечером 3 октября в полицию поступило сообщение о возможном нетрезвом водителе автомобиля ВАЗ у дома №1 по Тутаевскому шоссе. Прибывшие сотрудники ГАИ потребовали водителя остановиться, однако он не выполнил требование и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Автомобиль остановили у дома №16 по Тутаевскому шоссе.

При задержании водитель начал движение задним ходом. Один из инспекторов в этот момент держался за водительскую дверь. Машина столкнулась с проезжавшим автобусом, в результате чего сотрудник получил травмы. После этого водитель поехал вперед и наехал на ногу второго инспектора.

Задержанный — местный житель 1988 года рождения, ранее лишенный права управления транспортными средствами. У него установили состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя составили шесть административных материалов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Собранные материалы направят в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения.

Виктория Самко