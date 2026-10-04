Хуситы: саудовские ВВС нанесли два авиаудара по провинции Хадджа в Йемене

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли два авиаудара по району Абс в йеменской провинции Хадджа, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает агентство «Саба» со ссылкой на источники.

Кроме того, по сведениям агентства, саудовские вооруженные силы нанесли ракетные удары по району Хайдан в провинции Саада. Регион граничит с Саудовской Аравией.

Ранее сегодня саудовские беспилотники нанесли удар по перекрестку в районе Аль-Вазия провинции Таиз. По сведениям Минздрава, возглавляемого хуситами, при ударе один человек погиб и четыре — получили ранения.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, идущий с 2014 года, резко обострился в июле: стороны снова начали обмениваться ударами, и хуситы перешли в наступление. К середине сентября они закрепились на западе Йемена и взяли под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив — важный морской путь в обход Ормузского пролива.