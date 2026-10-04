В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

Московский аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Изменения в работе авиагавани связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства, отметило агентство. Ограничения на полеты ввели, чтобы обеспечить безопасность. Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов.

Примерно в 01:00 мск ограничения ввели в аэропорту Внуково. Авиагавань заработала в штатном режиме около 4:17 мск, писала Росавиация. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках, летевших на Москву.