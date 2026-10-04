КНДР провела учения по пуску ракеты под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея провела учения по пуску стратегической ракеты средней дальности под руководством высшего руководителя страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, ракета поразила цель в Японском море на расстоянии 1000 км. Учения были направлены на проверку и подготовку личного состава, который управляет системой стратегического гиперзвукового оружия.

Накануне об учениях КНДР по запуску стратегических ракет сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии страны. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. Южнокорейские военные заявили об усиленном наблюдении за дальнейшими испытаниями ракет. Разведывательную информацию они будут передавать своим союзникам — США и Японии.