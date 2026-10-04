NYT: задержанные у базы Фэрфорд могли не знать о цели предполагаемого сговора

Британская полиция до сих пор расследует, какую роль в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд играли пять задержанных у объекта британцев. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты назвал задержанных «невольными простаками», которые могли не знать о конечной цели предполагаемого заговора.

27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют Военно-воздушные силы США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах.

По данным NYT, трое мужчин приехали на трех фургонах в район деревни Уэлфорд рядом с авиабазой и провели там несколько часов. Один из них — по причинам, которые до сих пор расследуются, — позвонил в экстренные службы и сообщил о террористическом заговоре. После звонка на место прибыли полицейские и задержали троих человек. Позднее силовики задержали еще двоих.

NYT отмечает, что мужчин отпустили под залог, что редко происходит, когда силовики задерживают подозреваемых в терроризме. В фургонах подозреваемых также не нашли взрывчатки. На передвижение и контакты этих мужчин наложены строгие ограничения. Расследование в их отношении продолжается.

Американские и британские чиновники заявили NYT, что операция может быть связана с Корпусом стражей исламской революции Ирана или с отдельным военным штабом в Тегеране. Собеседники газеты отмечали, что полная картина произошедшего остается неясной даже для некоторых представителей власти.