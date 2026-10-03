В Финляндии не подтвердили причастность РФ к проникновениям в дома депутатов

Пока нельзя утверждать, что к нескольким предполагаемым проникновениям в дома финских депутатов причастна Россия. Об этом заявила заместитель спикера парламента и председатель рабочей группы по всеобъемлющей безопасности Паула Рисикко, передает Yle. Сегодня о такой версии написала газета NZZ.

Госпожа Рисикко отметила, что власти Финляндии тщательно расследуют сообщения о проникновении в дома парламентариев. Она призвала депутатов сообщать, если они заметят следы проникновения у себя дома. «Сейчас нам нужно сохранять спокойствие и сначала выяснить, что произошло, кто это сделал и насколько масштабны эти преступления»,— сказала спикер.

Накануне сразу несколько депутатов финского парламента заявили, что во время их отсутствия в их квартиры кто-то пробирался. По словам парламентариев, неизвестные ничего не крали, но оставляли заметные следы: открытые двери или включенный свет. По данным финских СМИ, речь идет примерно о двадцати случаях.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что в инцидентах может быть замешана Россия, передает NZZ. Старший комиссар финской полиции Микко Порвали также назвал эту версию правдоподобной. Он сравнил проникновения в дома депутатов с методами советской спецслужбы КГБ. По словам господина Провали, еще в 1960-х годах сотрудники КГБ применяли психологические методы, которые давали объекту наблюдения понять, что за ним следят. Дело расследуют полиция Хельсинки и Национальное бюро расследований.