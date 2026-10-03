В Финляндии не подтвердили причастность РФ к проникновениям в дома депутатов
Пока нельзя утверждать, что к нескольким предполагаемым проникновениям в дома финских депутатов причастна Россия. Об этом заявила заместитель спикера парламента и председатель рабочей группы по всеобъемлющей безопасности Паула Рисикко, передает Yle. Сегодня о такой версии написала газета NZZ.
Госпожа Рисикко отметила, что власти Финляндии тщательно расследуют сообщения о проникновении в дома парламентариев. Она призвала депутатов сообщать, если они заметят следы проникновения у себя дома. «Сейчас нам нужно сохранять спокойствие и сначала выяснить, что произошло, кто это сделал и насколько масштабны эти преступления»,— сказала спикер.
Накануне сразу несколько депутатов финского парламента заявили, что во время их отсутствия в их квартиры кто-то пробирался. По словам парламентариев, неизвестные ничего не крали, но оставляли заметные следы: открытые двери или включенный свет. По данным финских СМИ, речь идет примерно о двадцати случаях.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что в инцидентах может быть замешана Россия, передает NZZ. Старший комиссар финской полиции Микко Порвали также назвал эту версию правдоподобной. Он сравнил проникновения в дома депутатов с методами советской спецслужбы КГБ. По словам господина Провали, еще в 1960-х годах сотрудники КГБ применяли психологические методы, которые давали объекту наблюдения понять, что за ним следят. Дело расследуют полиция Хельсинки и Национальное бюро расследований.
По имеющимся сообщениям, инциденты происходили в течение года, то есть речь идет не о разовом эпизоде, а о серии случаев, растянутой по времени.
При этом, по словам председателя парламента, пострадавших депутатов не объединяет партийная принадлежность. Это означает, что среди затронутых парламентариев нет единой политической группы, которую можно было бы выделить как общий признак всех эпизодов.