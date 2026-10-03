Шестеро пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
ВСУ нанесли удары по районам Белгорода, в том числе по центральному. Пострадали шесть человек, среди них — трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
В детскую областную клиническую больницу с ранениями поступили четырехлетняя девочка, одиннадцатилетний мальчик и шестнадцатилетний подросток, чье состояние оценивают как тяжелое. Госпитализированы трое взрослых, из них двое — в тяжелом состоянии.
При атаке БПЛА повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания.
После массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года власти начали укреплять остановки общественного транспорта: к началу февраля 2024 года в городе возвели 200 железобетонных модульных сооружений. Тогда же жителям обещали помощь с временным переселением, детей отправляли в лагеря других регионов, а в большинстве районов ввели дистанционное обучение.
Медицинскую помощь после тяжелых атак усиливали за счет федеральных специалистов: в феврале 2024 года в Белгород направили бригаду врачей из центров федерального подчинения. При атаке беспилотников 9 августа 2026 года пять человек погибли, 25 получили ранения; 12 пострадавших лечились в больницах, еще 13 — амбулаторно.