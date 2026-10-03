Шестеро пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

ВСУ нанесли удары по районам Белгорода, в том числе по центральному. Пострадали шесть человек, среди них — трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

В детскую областную клиническую больницу с ранениями поступили четырехлетняя девочка, одиннадцатилетний мальчик и шестнадцатилетний подросток, чье состояние оценивают как тяжелое. Госпитализированы трое взрослых, из них двое — в тяжелом состоянии.

При атаке БПЛА повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания.