Ребенок пострадал при атаке дрона в Белгородской области

ВСУ атаковали FPV-дронами несколько муниципалитетов в Белгородской области. При детонации устройства в селе Красная Поляна Шебекинского округа пострадал 11-летний мальчик, сообщает оперштаб региона.

Ребенок получил осколочное ранение бедра. Врачи оказали ему помощь в Корочанской центральной районной больнице и отправили на амбулаторное лечение.

FPV-дроны также атаковали Шебякино и Маломихайловку, а также отдельные населенные пункты в Грайвороновском и Ракитянском округах. Повреждения получили социальный объект, автомобиль и частные дома. Пострадавших нет.