Умер первый зампред заксобрания Ростовской области Сергей Михалев

Первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба заксобрания Ростовской области Фото: пресс-служба заксобрания Ростовской области

Сергей Михалев был депутатом трех созывов заксобрания Ростовской области. В последнее время работал председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

«Сергей Александрович посвятил большую часть жизни шахтерскому труду. Прошел путь от горного мастера до руководителя крупного угледобывающего объединения, министра областного правительства. В 2003 году он внес огромный инженерный и организационный вклад в спасение сорока шести заблокированных под землей горняков при аварии на шахте Западная-Капитальная»,— сказано в сообщении.

Депутат был награжден Орденом Мужества, знаком «Шахтерская слава» трех степеней и медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».

Мария Иванова