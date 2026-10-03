Андрей Никитин покинул пост замминистра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое освобождает Александра Никитина от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта. Чиновник избран депутатом Государственной думы девятого созыва от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта России Фото: Министерство спорта России

Господин Никитин избирался в Госдуму в составе региональной группы ЕР по Тульской области. На праймериз партии он занял второе место по региону.

Андрей Никитин занял должность статс-секретаря — заместителя министра спорта в 2024 году. До этого был первым вице-губернатором Хабаровского края, руководителем аппарата губернатора и правительства региона, главой аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также занимал различные должности в СКР.