Около 250 человек эвакуировали со станции метро «Тульская» в Москве из-за задымления

В вестибюле станции метро «Тульская» в Москве возникло задымление. Около 250 человек самостоятельно эвакуировались. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, обстановка на месте спокойная. Очаг возгорания устанавливается. На станции работают сотрудники оперативных служб.

В 17:44 мск дептранс Москвы сообщил об увеличении интервалов движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской («серой») ветки метро. Вскоре было приостановлено движение поездов от «Серпуховской» до «Нагорной». Примерно через 40 минут дептранс сообщил о восстановлении движения.