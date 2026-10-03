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Матвей Сафонов покинул расположение сборной России

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов покинул расположение сборной России по футболу перед матчем с Намибией. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Футболист вернется в расположение парижской команды. Причины решения собеседники агентств не называют. Вместо Матвея Сафонова в основе сборной сыграет вратарь «Краснодара» Станислав Агакацев.

Матч между сборными России и Намибии начнется в 18:00 мск, он пройдет в Екатеринбурге. 29 сентября в Казани сборная России обыграла команду Ирана со счетом 2:0.

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