В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили тела женщины и ребенка с многочисленными колото-резаными ранами. Подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по городу.

Тела убитых обнаружили утром 3 октября в квартире дома на улице Наличной. Подозреваемый — 21-летний молодой человек. По предварительным данным следствия, во время инцидента он был пьян. Возникла ссора, после чего мужчина ударил женщину и ребенка ножом.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.