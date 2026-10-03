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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили тела женщины и ребенка с многочисленными колото-резаными ранами. Подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по городу.

Тела убитых обнаружили утром 3 октября в квартире дома на улице Наличной. Подозреваемый — 21-летний молодой человек. По предварительным данным следствия, во время инцидента он был пьян. Возникла ссора, после чего мужчина ударил женщину и ребенка ножом.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

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