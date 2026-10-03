Земля ушла по архиву

В Анапе возбудили два уголовных дела о мошенничестве с муниципальными земельными участками в селах Супсех и Сукко. Ущерб превысил 6,6 млн руб. Основанием для оформления прав на землю стали недостоверные архивные сведения, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, ущерб от незаконного выбытия участков из муниципальной собственности составил 3,7 млн руб. в Супсехе и 2,8 млн руб. в Сукко. Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

Нарушения выявили в ходе проверки соблюдения законодательства об архивном деле. Прокуратура установила нарушения порядка учета, хранения и использования архивных документов, на основании которых оформлялись права на муниципальную землю.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры главе муниципального образования начальник архивного отдела была уволена с муниципальной службы. Расследование уголовных дел и восстановление имущественных прав муниципалитета остаются на контроле Анапской межрайонной прокуратуры.

Анна Гречко