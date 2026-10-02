На Больших Исадах в Астрахани тушат два соседних дома

Пожарные локализовали возгорание в районе рынка Большие Исады в Астрахани. Сообщение о пожаре на Красной Набережной, 129 поступило в ГУ МЧС России по региону вечером 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил два жилых дома. Общая площадь возгорания составила 230 кв. м. Пожару присвоен повышенный номер вызова, на месте задействованы 11 единиц техники и 38 человек личного состава. Из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседние строения.

В 20:44 пожар локализовали, сообщили в МЧС. Информация о пострадавших не приводится. По словам очевидцев, в районе возгорания находятся машины скорой помощи.

Нина Шевченко