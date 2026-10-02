Пензенская область почти готова к отопительному сезону

Готовность Пензенской области к отопительному сезону достигла 99%, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Заготовка угля составляет 100%, мазута — 135%, дизельного топлива — 106%.

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В регионе сформированы 456 аварийно-восстановительных бригад численностью около 2 тыс. человек. Подготовлено 686 единиц спецтехники.

В Городищенском, Никольском, Пачелмском и Неверкинском районах отопление уже включили. В большинстве муниципалитетов, включая Пензу, отопсезон стартует после 5 октября. Первыми теплом снабдят детские сады, школы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

На заседании облправительства губернатор потребовал от глав районов держать вхождение в отопительный сезон на особом контроле. Министерству ЖКХ и ГЗН поручено организовать горячую линию по вопросам подачи тепла и координации управляющих компаний.

Нина Шевченко