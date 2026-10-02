Украл, убил — не в тюрьму

В Оренбургской области сегодня, 2 октября, похоронили 26-летнюю Амину Бикбову, которую в конце сентября в Абхазии убил местный житель, который отсидел половину из девятилетнего срока за изнасилование другой российской туристки. Омбудсмен Абхазии Анас Кишмария подтвердила «Ъ-Волга», что трагедия произошла из-за отсутствия в республике нормально функционирующей пенитенциарной системы. Вопрос о строительстве новой тюрьмы остается открытым: в бюджете Абхазии нет на это средств.

Прощание с Аминой Бикбовой, убийство которой в Абхазии вызвало громкий резонанс в России, прошло сегодня, 2 октября, в 10:00 в оренбургской мечети «Сулеймания», имам-хатыбом которой является ее отец Ильгиз Бикбов. Девушка, судя по ее социальным сетям, была религиозна, увлекалась изучением арабского и турецкого языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тело 26-летней жительницы Оренбурга было найдено 27 сентября в Гагрском районе. По данным следствия, накануне своего исчезновения россиянка познакомилась на рынке с продавцом фруктов — 25-летним Эдгаром Абухбой. Он встретился с туристкой 24 сентября, мог попытаться изнасиловать ее и, получив сопротивление, задушил жертву, считают абхазские силовики. Продавец фруктов сейчас содержится в ИВС и дает признательные показания. Ранее Абухба уже был судим за изнасилование и ограбление другой россиянки — в 2020 году он получил девять лет колонии, однако на свободу вышел уже в 2024-м, отсидев только половину срока. По сути, на момент совершения очередного преступления в 2026 году мужчина должен был еще оставаться за решеткой.

Накануне в прямом эфире Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба заявил, что за новое преступление Эдгару Абухбе может грозить до 12 лет тюремного заключения. На данный момент дело находится на особом контроле генерального прокурора, и ведомство намерено просить максимально суровое наказание для фигуранта. При этом, как заявил господин Амичба, если суд приговорит Эдгара Абухбу к 12 годам заключения, то на свободу он выйдет, согласно местному законодательству, уже через 8 лет.

Омбудсмен Абхазии Анас Кишмария в беседе с «Ъ-Волга» подтвердила доводы журналистов издания о том, что отсидеть больше четырех с половиной лет за первое преступление Эдгар Абухба по абхазским законам просто не мог.

Госпожа Кишмария назвала единственным способом исправить ситуацию с досрочным освобождением осужденных даже по тяжким статьям строительство полноценного тюремного учреждения с разными режимами содержания.

«В Абхазии отсутствует полноценное тюремное учреждение. По этой причине люди, которые приговариваются к лишению свободы, содержатся в СИЗО МВД РА в одинаковом режиме содержания. Создать градацию режимов содержания — общий режим, строгий режим и так далее — в условиях СИЗО невозможно. И так как следственный изолятор не предназначен для отбывания наказания, в Абхазии действует закон «О временном порядке исчисления сроков лишения свободы». «В зависимости от того, к какому режиму содержания приговаривается лицо, применяется та или иная система перерасчета назначенного срока лишения свободы. В случае с гражданином Абухбой, ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В соответствии с законом при общем режиме содержания 1 день отбытого наказания в СИЗО приравнивается к двум дням колонии. Отсюда 9 лет сократились до 4,5»,— пояснила корреспонденту «Ъ-Волга» Анас Кишмария.

Отсутствие современной тюрьмы или колонии в аппарате омбудсмена называют острой темой. Главный риск — невозможность дифференцированного подхода: в одном пространстве оказываются как матерые преступники и рецидивисты, так и лица, совершившие преступления средней тяжести или так называемые «первоходы». Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар еще в 2020 году констатировал, что содержать всех в СИЗО неправильно: «Лица, сидящие за совершение тяжких преступлений, влияют на других заключенных».

Единственное на всю республику СИЗО в поселке Дранда, построенное еще во времена СССР, способно принять до 300 заключенных, но и оно находится в аварийном состоянии. Разговоры о строительстве нового пенитенциарного учреждения в Абхазии ведутся давно. Этот вопрос поднимался еще в 2016 году на встрече тогдашнего президента Абхазии Рауля Хаджимбы с президентом РФ Владимиром Путиным. Под проект тюрьмы даже выделили землю в Дранде, а финансировать объект планировалось за счет финансовых средств, выделяемых республике из бюджета России. Тюрьма должна была быть рассчитана на 500 заключенных. Летом 2020 года новый президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что на ее строительство выделят 1,5 млрд рублей из тех 4,5 млрд которые республика получила от России в 2020-2022 годах. В 2021 году местные власти сообщили, что проект подорожал до 2,5 млрд рублей. Несмотря на смену главы Абхазии в 2025 году ( Аслан Бжания покинул свой пост под давлением протестов, а его место занял Бандра Гунба), строительство пенитенциарного учреждения так и не началось. Очевидно, что самостоятельно построить тюрьму Абхазия не в состоянии. 30% доходов из 19-миллиардного бюджета республики на этот год формируется за счет прямой российской помощи. При этом дефицит казны — 500 млн руб.

Яна Вежлева, Оренбург