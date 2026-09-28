Что за УДО-то

Родственники жительницы Оренбурга Алины Бикбовой, чье тело нашли вчера, отправились в Абхазию для ее опознания. В убийстве подозревается местный житель, который два года назад вышел из тюрьмы, отбыв только половину из девятилетнего срока за изнасилование другой россиянки. Тогда решение местных властей вызвало жесткую реакцию МИД РФ, назвавшего систему правосудия в республике «снисходительной» и создающей угрозы для туристов. Сейчас это признают и на официальном уровне в самой Абхазии. В стране нет ни одной исправительной колонии, а осужденные отбывают наказание в СИЗО и выходят досрочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Тело 26-летней жительницы Оренбурга Амины Бикбовой было найдено вчера, 27 сентября, в Гагрском районе Абхазии. Туристку из России начали искать после того, как ее мать связалась с МВД республики, сообщив, что ее дочь не выходит на связь с 24 сентября. Мать россиянки сообщила милиции, что накануне исчезновения та рассказала ей, что на рынке познакомилась с продавцом фруктов и планирует провести с ним время.

Задержанный 25-летний Эдгар Абухба поначалу пытался отпираться. Он рассказал приехавшим за ним милиционерам, что просто выпил кофе с россиянкой, а потом отправил ее на такси в поселок Псхара, где убитая снимала жилье. Уже в отделе милиции Абухба признался в убийстве.

Собеседник «Ъ-Волга» в Гагрском отделе милиции рассказал, что преступник, вероятно, хотел изнасиловать жертву в комнате, которую она арендовала, та оказала сопротивление, и он ее задушил. Тело девушки убийца хотел отвезти в ущелье, но не смог и спрятал его в кустах на обочине Сухумского шоссе. Расследование дела ведет Генпрокуратура Абхазии. Официальных комментариев на сайте ведомства пока нет. МВД республики ограничилось сообщением о задержании Абухбы по подозрению в убийстве девушки без указания ее гражданства.

Убийство жительницы Оренбурга — не первое преступление Эдгара Абухбы. В 2019 году, когда ему было 17 лет, он привел молодую туристку из России к зданию сгоревшего Совмина в Сухуме, где избил ее, изнасиловал, забрал телефоны, деньги и драгоценности на 70 тыс. руб. В 2020 году суд приговорил Абухбу к девяти годам колонии общего режима. В 2021 году в кассации режим содержания сменили на «строгий». Двумя годами позже Конституционный суд Абхазии отменил это решение, вернув режим на «общий», так как на момент совершения преступления Абухба был несовершеннолетним. В 2024 году насильник вышел на свободу.

Тогда это решение местных властей спровоцировало резкую реакцию российского МИДа. «Случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников»,— говорилось в заявлении министерства. Впрочем, по абхазским законам отсидеть все девять лет Абухба просто не мог. В республике нет ни одной исправительной колонии, а осужденные отбывают наказание в единственном на всю республику СИЗО в поселке Дранда. Тем, кого суд приговорил к колонии-поселению, засчитывают один день за три, общий режим — день за два и строгий — день за день. В 2016 году парламент Абхазии легализовал эту ситуацию, приняв закон «О временном порядке исчисления сроков лишения свободы».

После убийства Амины Бикбовой об этих проблемах заговорили на высоком уровне и в самой Абхазии. «Отсутствие современного уголовно-исполнительного законодательства, современной тюрьмы, работы с лицами, отбывающими наказание, и контроля за ними после освобождения привели к сегодняшней трагедии»,— честно признала омбудсмен республики Анас Кишмария.

Тяжкие преступления, связанные с туристами из РФ в Абхазии, фиксировались и ранее. В 2017 году двое жителей Абхазии получили 18 лет строгого режима за убийство Андрея Кабанова из Москвы — нападение на группу отдыхающих произошло в Гудаутском районе. Москвича пырнули ножом в ходе конфликта. В январе 2021 году прокуратура Гагрского района возбудила дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой. Женщина снимала жилье в Гагре, последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья. Дело было возбуждено по статье «Убийство», однако россиянку так и не нашли.

Яна Вежлева, Оренбург