Ассоциация застройщиков Краснодарского края и Адыгеи заключила соглашение о сотрудничестве с «Ъ — Юг России»

Ассоциация застройщиков Краснодарского края и Адыгеи заключила соглашение о сотрудничестве с «Коммерсантъ Юг России». Документ подписали руководитель ассоциации Олег Колмычек и коммерческий директор «Ъ — Юг России» Анастасия Писарева.

Фото: Артём Гыченков

В последние годы строительная сфера столкнулась с целым рядом вызовов, включая реформу ипотечного кредитования, высокую ключевую ставку ЦБ, падение спроса и рост себестоимости квадратных метров. Целью сотрудничества Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Адыгеи и «Ъ-Кубань» является поддержка строительного бизнеса юга России посредством информационного взаимодействия для решения ключевых проблем отрасли.

Первым этапом взаимодействия стала организация в Краснодаре деловой сессии «Развитие курортной недвижимости Краснодарского края: земельно-имущественные и инвестиционные механизмы». Участие в дискуссии приняли более 50 человек: представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, администраций Сочи, Анапы, Туапсинского округа, агентства по привлечению инвестиций, института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края, девелоперы и другие эксперты. Они обсудили, как в новых экономических условиях и в соответствии с общим курсом на комплексное развитие территорий успешно реализовать проект в сфере курортной недвижимости юга России.