Легкоатлетический манеж в Ярославле возобновил работу после ремонта

Завершилось обновление легкоатлетического манежа «Ярославль». Объект уже принимает спортсменов. Состояние помещений после ремонта проверил врио мэра города Николай Степанов, сообщила мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В главном спортивном зале завершили отделочные работы. В восьми раздевалках и прилегающих душевых обновили сантехнику, трубы, кабины и двери. В тренажерном зале заменили ограждение, а в игровом секторе установили новые защитные элементы.

В рамках ремонта также создали условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

Манеж принимает соревнования регионального и всероссийского уровней. Его вместимость составляет около 750 человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в мае город объявил конкурс на ремонт манежа с начальной стоимостью 30,2 млн руб. Завершить работы планировалось до 15 сентября.

Виктория Самко