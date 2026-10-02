Более 83 тысяч домов Кубани подключены к газу в рамках догазификации

В рамках реализации программы догазификации в Краснодарском крае к газу подключены более 83 тыс. домовладений. Вопросы газификации и догазификации Кубани обсудили на встрече в Санкт-Петербурге вице-губернатор Евгений Пергун и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам Евгения Пергуна, Краснодарский край является одним из лидеров в стране по темпам догазификации. Работу специалисты ведут ежедневно, также организовано сотрудничество с газораспределительными организациями для сокращения сроков проектирования и строительства сетей. Особое внимание уделяется льготным категориям граждан, действуют меры поддержки ветеранов, многодетных семей, инвалидов и других жителей, которые могут получить компенсации и субсидии при газификации домовладений.

От жителей Краснодарского края принято 136,8 тыс. заявок на догазификацию, заключены 132,3 тыс. договоров, из них более 106 тыс. исполнены. К сетевому газу подключены 30 медицинских и образовательных учреждений. С начала года построено 125 из 210 запланированных километров сетей.

«Ежегодно на территории края строится порядка 30 тысяч индивидуальных жилых домов. Их собственники — потенциальные потребители сетевого газа. Мы готовы обеспечивать процесс газификации и догазификации в сотрудничестве с законодательной и исполнительной властью региона»,— заявил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев.

Алина Зорина