В Астраханской области осудили 8 членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность

В Астраханской области к реальным срокам приговорили восемь членов преступной группы, признанных виновными в неправомерном обороте платежей и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 187 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигуранты похитили более 66 млн руб., сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области осудили членов ОПГ, похитивших более 66 млн руб.

Фото: ИА «Общественное мнение» В Астраханской области осудили членов ОПГ, похитивших более 66 млн руб.

Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным суда и следствия, в период с декабря 2022-го по декабрь 2024 года участники ОПГ находили людей в Астрахани и Астраханской области, которые за вознаграждение передавали им банковские карты и доступ к системам дистанционного обслуживания. Осужденные копировали документы, меняли привязанные к счетам номера и передавали средства в оборудованный офис. Далее фигуранты с помощью карт и средств доступа проводили операции по приему, переводу и обналичиванию денежных средств, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов.

Суд приговорил пятерых участников преступной группы к исправительной колонии общего режима на сроки от трех до четырех лет. Трое участников получили от 1,5 до 3 лет принудительных работ. Наложенный на имущество осужденных арест сохранен.

Марина Окорокова