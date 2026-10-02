Пострадавшим при взрыве в Кубринске жильцам начнут выплачивать компенсации

В Кубринске Переславль-Залесского округа завершается первый этап восстановительных работ после пожара на предприятии по производству пиротехники. Комиссии обследовали 206 квартир, подписали акты и приняли заявления собственников на выплаты, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, канал «Макс» Фото: Михаил Евраев, канал «Макс»

По его словам, работы в оставшихся квартирах планируют завершить в ближайшие несколько дней, а на следующей неделе пострадавшие жильцы начнут получать компенсации.

Для оформления выплат и других госуслуг в Кубринске на улице Парковой, 15 организовали штаб. Ежедневно с 08:00 до 20:00 там работают специалисты МФЦ и территориальных органов соцзащиты.

Временные меры защиты от осадков проведены во всех 22 домах, пострадавших от взрыва. Закрыты поврежденные окна и кровли. Там, где это необходимо, совместно с фондом капитального ремонта началась замена перекрытий.

Также специалисты обследовали поврежденные взрывной волной и осколками оконные блоки. Для квартир изготавливают стеклопакеты, после чего их начнут устанавливать.

В детском саду полностью заменили окна, учреждение работает в штатном режиме. В Центре детского творчества обследование выявило необходимость косметического ремонта в отдельных помещениях. Работы там планируют начать в ближайшее время.

Коммунальные службы завершают уборку Кубринска от последствий происшествия: центральные улицы уже промыли и промели, продолжается уборка дворов.

Виктория Самко