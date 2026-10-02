В аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга сняты ограничения

Сняты ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Ограничения вводились в аэропортах регионов из-за угрозы атаки БПЛА и ракетной опасности. Утром в пятницу, 2 октября, в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях была объявлена воздушная тревога.

В регионах включали сирены. Над Самарской и Ульяновской областями были сбиты беспилотники.

В Самаре была приостановлена работа наземного общественного транспорта. Сейчас режим ракетной опасности снят, и транспорт возобновил работу.

Георгий Портнов