Самарскую и Ульяновскую области атаковали беспилотники

В ночь с 1 на 2 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 646 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как следует из сводки, дроны были сбиты над территориями 13 субъектов РФ — в том числе над Самарской и Ульяновской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перехват велся в период с 20:00 мск 1 октября до 08:00 мск 2 октября. В список регионов, где работала противовоздушная оборона, вошли также Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Калужская, Тульская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, а также Республика Крым.

В регионах объявлялась ракетная опасность. Включались сирены.

В Самаре работа городского наземного общественного транспорта приостанавливалась. В настоящее время объявлен отбой воздушной тревоги. Общественный транспорт Самары возобновил работу.

Георгий Портнов