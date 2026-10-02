В Самаре из-за ракетной опасности приостановлена работа общественного транспорта
Работа наземного общественного транспорта приостановлена в Самаре утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В 5:13 (MSK+1) в Самарской области был объявлен режим ракетной опасности. В регионе включали сирены.
Перед этим в Самарской области объявили угрозу беспилотной атаки. Занятия в самарских школах в первую смену начнутся через час после отмены режима ракетной опасности.
Также ракетная опасность объявлялась в Оренбургской и Ульяновской областях. В Ульяновской области уже объявили отбой воздушной тревоги.