Михаил Евраев пообещал устранить проблемы с пересадочным тарифом

Проблемы с пересадочным тарифом в Ярославле и Рыбинске носят локальный характер и будут устранены. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, с 1 октября новым льготным пересадочным тарифом пассажиры воспользовались около 6,5 тыс. раз.

«В первый день работы пересадочного тарифа возникли отдельные технические проблемы — на некоторых транспортных средствах некорректно обновилось программное обеспечение. Специалисты сейчас дорабатывают систему, чтобы все работало стабильно»,— сообщил Михаил Евраев.

Для применения тарифа пассажиры чаще всего использовали персонифицированные электронные транспортные карты. Реже пассажиры применяли «Карту жителя Ярославской области» и «Ятранспортную карту».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пересадочный тариф начал действовать с 1 октября. В течение 45 минут после первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть на другой городской автобус, электробус, троллейбус или трамвай. Для этого необходимо повторно приложить к валидатору ту же карту. Новая система должна позволить пассажирам строить маршруты с пересадками без дополнительной оплаты второй поездки.

Виктория Самко