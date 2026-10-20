«Крепкий рубль помогает снижать инфляцию»

Для Банка России это особенно важно. Исторически периоды устойчивого замедления инфляции в России часто сопровождались укреплением рубля, тогда как его резкое ослабление, наоборот, быстро переносилось в цены. В этом смысле крепкий рубль стал одним из факторов, которые позволяют экономике проходить период охлаждения с меньшим инфляционным давлением. Чем устойчивее будет динамика цен, тем больше пространства появится у ЦБ для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.